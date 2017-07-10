Ученые обнаружили в районе Амазонки племя, общающееся боем барабанов

Ученые обнаружили проживающее в районе реки Амазонка племя, общающееся боем барабанов. Язык племени бора, занимающего часть территории Колумбии и Перу, смог расшифровать один немецкий лингвист.

Зарубежное издание Daily Mail передает сообщение о необычном племени бора, которое проживает в районе реки Амазонка. Особенность этой группы людей в том, что она, образно говоря, имеет свой язык, который до этого не мог понимать никто из посторонних. Бора общаются с помощью боя барабанов.

Один лингвист решил попробовать понять, каким образом участники племени понимают,какую информацию передает барабанное "сообщение". Он некоторое время наблюдал за этим племенем и делал определенные выводы. В конце концов он, сложив все свои знания воедино, рассказал, что, используя бой барабанов, эти люди могут многое сказать своим одноплеменникам. Например, таким образом они могут объявить о сборе на рыбалку или даже подшутить. Слова различаются с помощью длины пауз. Сообщения обычно очень громкие, так что их можно различить на расстоянии 20 километров.