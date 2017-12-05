Жителей Пекина напугало гигантское разноцветное НЛО в небе

Жителей Пекина шокировало загадочное явление, которое было замечено в небе над городом. Китайцы сообщают, что заметили гигантское разноцветное НЛО, однако местная пресса отмечает, что напугавший жителей Пекина корабль пришельцев был всего лишь ракетой.

Как стало известно, китайские социальные сети заполонили снимки гигантского загадочного объекта в небе, который был в форме круга и от него исходили таинственные разноцветные лучи. Жители Пекина сразу же предположили, что смогли заметить НЛО и стали выдвигать теории, зачем пришельцам понадобилось почтить Китай своим визитом.

Примечательно, что загадочный инопланетный корабль наблюдали не только в Пекине, но и во многих других китайских городах.

Позднее местная пресса сообщила о том, что напугавшее китайцев "НЛО" было всего лишь ракетой, которую запустили всего в 200 километрах от Пекина. Несмотря на наиболее вероятное предположение, СМИ не смогли объяснить, откуда взялись разноцветные лучи.