В Калифорнии бегун запечатлел в небе необычную "огненную радугу"

В Калифорнии американец во время пробежки стал свидетелем довольно необычного явления. Так, он заметил "огненную радугу" над Национальным парком Пиннаклс.

Как стало известно, житель Калифорнии совершал пробежку в Национальном парке Пиннаклс и стал свидетелем странного явления, которое он назвал "огненной радугой". Полученные снимки он передал ученым, которые отметили, что подобное явление замечено уже не в первый раз.

Это происходит тогда, когда Солнце находится более чем 58 градусов выше горизонта. Эксперты отмечают, что Солнце должно быть выше горизонта для того, чтобы получилась дуга, а когда солнечный свет преломляется от ледяных кристаллов в облаках, то получаются довольно удивительные цвета.

Напомним, ранее британский фотограф заснял аномальную радугу кислотных цветов. Тогда его обвинили в том, что он обработал снимки в фотошопе, однако мужчина отметил, что не умеет пользоваться данной программой.