Дуб, посаженный Трампом и Макроном, пропал с лужайки Белого дома

Газета Daily Mail обратила свое внимание на то, что с поляны перед Белым домом пропал молодой дуб, который президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили во время трехдневного визита главы Франции. Правительство Белого дома пока никак не прокомментировало данный инцидент.

Как сообщалось ранее, во время своего трехдневного визита Эммануэль Макрон в качестве подарка Дональду Трампу преподнес саженец молодого дуба, который привез из леса Белло во Франции. Таким образом он намекнул на довольно тесные отношения США и Франция, в ответ же Дональд Трамп преподнес ему кусок обивки со стула в Белом доме. После этого лидеры двух стран в сопровождении своих жен отправились на поляну Белого дома, где и посадили дерево.

Буквально недавно журналисты Daily Mail обратили внимание на то, что посаженный главами государств дуб исчез с лужайки и то место, где он был, поросло травой. Они не могут объяснить, куда пропал саженец, а правительство Белого дома до сих пор не прокомментировало произошедшее.