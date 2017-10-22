Дональд Трамп насмешил публику, когда не смог справиться с зонтом

Президент США Дональд Трамп на личном самолете вернулся в Вашингтон из штата Мичиган, где присутствовал на митинге. Во время выхода из самолета Трамп не смог справиться с порывом ветра и оконфузился с зонтом.

Дональд Трамп насмешил публику, когда на взлетно-посадочной полосе не смог справиться с большим зонтом. Дело в том, что из-за сильного дождя и ветра зонт вывернулся наизнанку, заставив президента сильно нервничать. «Войну» между зонтом и Трампом наблюдали военнослужащие ВВС и местные журналисты.

Пользователи Сети посчитали момент очень смешным и даже стали пародировать Дональда Трампа в нелепой ситуации в различных социальных сетях. При этом снимки президента США буквально «взорвали» Интернет.