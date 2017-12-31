Отечественный космонавт показал, как готовят суши и пиццу на МКС

На своей странице в Instagram Антон Шкаплеров поделился фотографией приготовленных шедевров. Астронавт показал своим подписчиком, что в космосе можно приготовить не только суши.

Новая публикация удивила подписчиков известного астронавта Антона Шкаплерова. На фотографии он запечатлён вместе со своим коллегой, а в руках у мужчин была пицца. В описании к снимку астронавт написал: «Оливье, пицца, суши... Какую только еду мы не готовили с коллегами здесь, на борту Международной космической станции». Также Антон Шкаплеров поинтересовался у своих подписчиков, какое бы блюдо они хотели увидеть из космоса.

В комментариях ему предложили приготовить большое количество известных всем блюд. Например, шашлыки, торт «Наполеон», утку по-пекински, окрошку, борщ и так далее. Один из подписчиков стал возмущаться из-за того, что ингредиенты салата не летают в помещении, ведь это было бы очень весело.