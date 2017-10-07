Снимок девушки, назвавшей пиццу своим наставником в учёбе, покорил Сеть

21-летняя выпускница из США Джеки Добак поразила Сеть необычными реквизитами для фотосессии. На выпускных снимках она показала своих «наставников», благодаря которым успешно окончила учёбу.

На своей странице в Instagram Джеки решила опубликовать необычные фотографии. На них Добак показала тех, без кого она бы не справилась во время учёбы в Университете Рутгерса. Ими оказались бутылка текилы и открытая коробка с пиццей. Именно такими снимками решила поделиться девушка, вместо привычных для всех выпускников шапок и дипломов. В публикации девушка даже указала, сколько стоят её «помощники». Снимки буквально сделали девушку звездой Instagram, собрав 140 тысяч отметок «нравится».

Другие выпускники решили поддержать Джеки в комментариях, вспоминая о том, как прошли их годы в университетах и колледжах. Действующие студенты пообещали, что постараются продолжить традицию и предложат свои варианты, такие как фотографии с кофе, сладостями и энергетиками.