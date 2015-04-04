Родители обливали сына кипятком за хранение еды в комнате

Супружеская пара пытала одиннадцатилетнего сына кипятком в душе в качестве наказания за проступки, например за хранение еды в комнате. За это им грозит 3 года лишения свободы, а у мальчика навсегда останутся шрамы.

30-летние родители заставляли сына лгать о том, откуда у него взялись повреждения. Его раны не были обработаны, и медицинская помощь не была оказана. Только спустя год подробности мучительной травмы стали известны, когда мальчик сбежал в дом своей бабушки. Был подан иск в суд, и общественность была поражена тем, что пара отрицает свою вину. В суде они не только защищались, но и предоставляли обвинения сыну и бабушке.

Судья обвинил родителей в том, что они пытались сделать из мальчика «козла отпущения». Были предъявлены многочисленные доказательства ущемления прав ребенка: лишение еды и необходимых вещей (телефон, планшет), домашний арест, физический урон. Главным обвинением стало наказание кипятком за то, что сын оставил в своей комнате еду.