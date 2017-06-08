В Индии мужчина на протяжении 23 лёт остаётся в теле младенца

В Индии 23-летний Манприт Сингху по-прежнему выглядит как младенец. Когда ему исполнился год, то его рост прекратился, но вес продолжал расти и на данный момент составляет 5 килограмм.

Он живёт вместе с родителями, братом и сестрой, поскольку не может самостоятельно себя обслуживать. У него обвисшая кожа на лице, опухшие ноги и руки. Он не в состоянии ходить или стоять. Манприт также не может говорить и объясняется с окружающими с помощью жестов. Однако он хорошо понимает речь окружающих и то, когда к нему обращаются.

Неизвестно, с чем связано его заболевание. У родителей, а также брата и сестры Манприта нет никаких физических отклонений. Некоторые из докторов считают, что причиной кроется в гормональном сбое или синдроме Ларона, что является чрезвычайно редким заболеванием.

По словам семьи и знакомых, Манприт, несмотря на свой недуг, очень добрый и весёлый парень. В родной деревне местные жители даже принимают его за божество и приходят попросить благословения.