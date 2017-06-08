Новорожденный сын Кейт Миддлтон добавит 50 млн фунтов стерлингов в бюджет Великобритании

Согласно аналитическому агентству Brand Finance, пятый член королевской семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон принесет колоссальные 50 миллионов фунтов стерлингов в бюджет Великобритании. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По словам директора Brand Finance Дэвида Хейга, новорожденный член британской королевской семьи поспособствует тому, что экономика страны начнет подниматься. Сообщается, что сейчас резко увеличится спрос на детские товары и игрушки с королевской символикой герцогов Кембриджских. Кроме того, значительно усилится продажа королевских сувениров.

Согласно подсчетам аналитиков, маленький наследник принесет стране не меньше 50 млн фунтов стерлингов. Однако при рождении дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон страна смогла обогатиться на рекордные 100 миллионов фунтов стерлингов.