В США после ссоры с коллегой агент по борьбе с наркотиками измазал его дверь экскрементами

В агентстве, которое занимается активной борьбой с наркотическими веществами, ведут расследование необычного дела, которое произошло в Роттердаме в 2014 году. Их агент Брайан Шанахан позволил себе устроить туалет напротив двери нелюбимого коллеги и украсить её своими фекалиями.

9 апреля в 2014 году все работники приняли участие в международной конференции, которая была посвящена борьбе с наркотиками. Будучи в состоянии алкогольного опьянения Брайан вступил в спор со своим напарником. После ухода оппонента, он решил догнать его, чтобы продолжить спор, однако двери ему никто не открывал.

Устав ждать, агент Шанахан решил снять с себя всю одежду и выразить всё своё недовольство негостеприимному коллеге. Позже оппоненту стало известно, что мужчина испражнился прямо напротив его двери, а также измазал её фекалиями вместе с ручкой.

Представители агентства предпочитают умалчивать о данном случае, утверждая, что в данное время они ведут расследование дела. Стоит заметить, что главный герой происшествия находится на свободе и пока не понёс наказания.