Художник из Ванкувера шокировал мир трансформацией своего тела

Художник из Ванкувера имеет более 100 модификаций тела, начиная от силиконовых рог и заканчивая ультрафиолетовой татуировкой по всему телу. Мужчина является единственным в мире человеком, который имеет миллионы проколов на своем теле.

36-летний Расс Фокс называет себя «трансгуманистом» и говорит, что является самым продвинутым человеком в мире, который смог пережить более 100 опасных процедур ради трансформации своего тела. По словам художника, он имеет змеиный язык, ультрафиолетовые татуировки, острые уши и настоящие рога на голове, которые были установлены под кожу.

Также Фокс имеет множество проколов в ушах, ноздрях, языке, соска и даже на половом органе. По словам художника, первая его трансформация была сделана в возрасте 5 лет.