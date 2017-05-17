В Испании нашли бабушку-близнеца Дональда Трампа

В Испании журналистам удалось отыскать бабушку, которая имеет необычное сходство с президентом США Дональдом Трампом. СМИ уже сочинили историю о том, что Трампа и Долорес Лейс Антело являются близнецами, разлученными в детстве.

Как стало известно, журналисты приехали в одну из испанских деревушек и попросили работающую на огороде женщину сфотографироваться для репортажа о штормах в Галисии. Позднее фотография Долорес Лейс Антело появилась в соцсети и сразу же стала вирусной. Пользователи сразу заметили сходство между испанской старушкой и американским президентом Дональдом Трампом, и подумали, что на самом деле хозяин Белого дома и жительница Испании являются близнецами, разлученными при рождении.

Многие американские СМИ посвятили женщины отдельные статьи, в которых говорят о том, что один из двойников является американским президентом, а вторая проживает в худших условиях и вынуждена работать на огороде, чтобы прокормить семью.

Сама женщина о своей популярности узнала от дочерей, так как у нее нет доступа в интернет и наткнуться на американские статьи у нее не было возможности. Долорес Лейс Антело до сих пор не нашла причину своей популярности, она считает, что сходство с Трампом ей приписывают из-за ее цвета волос.