Российские студенты выиграли Чемпионат мира по программированию ACM ICPC 2018

Названы победители ЧМ по программированию ACM ICPC 2018 в Пекине. Ими стали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, которые оставили позади всех соперников. В общей сложности участниками турнира выступили 140 сборных из 51 государства мира (11 из них представляли Россию). Помимо МГУ в число десяти лучших команд ЧМ вошли МФТИ и ИТМО. Об этом рассказал портал Infonex.

Триумф студентов из РФ неслучаен — они ранее побеждали на международной олимпиаде школьников по информатике. Они учились в московских школах №315 и СУНЦ и защищали их честь на школьных олимпиадах. В рамках Международной олимпиады по информатике каждый из троицы победителей выигрывал золотые награды. В то же время на Международной олимпиаде мегаполисов Григорий Резников и Владислав Макеев также сумели праздновать победу.

Реагируя на результаты Чемпионата мира, глава Депобразования столицы РФ Исаак Калина рассказал, что сейчас из чуть более 600 работающих в Москве школ у 321 есть хотя бы один победитель/призер Всероссийской олимпиады. Что касается победителей и призеров городского уровня такой олимпиады, то они есть почти в каждой школе российской столицы.



