В Кембридже фотографу во время ночной съемки удалось снять НЛО

Фотографу из Великобритании удалось заснять таинственное НЛО, который больше напоминал огромный сгусток света. Снимки попали в Сеть и буквально шокировали интернет-пользователей.

Сообщается, что 22 апреля на территории британского графства Кембриджшир в городе Ландбич появился в небе НЛО, которого удалось снять на камеру. Очевидец сообщает, что перед сном вышел на улицу в районе 11 часов вечера, чтобы выкурить сигарету, когда внезапно увидел в небе два огня. Мужчина заявил, что не смог идентифицировать объект.

«Сначала я подумал, что это просто звезда, пока она не начала двигаться. Я был очень напуган, я не человек, который ищет НЛО, но теперь не могу объяснить то, что видел. Если бы это был вертолет или самолет, я бы услышал шум двигателя, но его не было», заявил напуганный очевидец местным журналистам.