Стюрдесса ушла в порноактрисы, так как ей надоело болеть

Стюардесса авиакомпании British Airways ушла в порноактрисы, так как ей надоело болеть. На прежней работе она постоянно переутомлялась и из-за этого имела проблемы со здоровьем, однако, став вебкам-моделью, избавилась от этих проблем.

Журналисты британского издания Mirror взяли интервью у 27-летней порноактрисы Лоры Бирбек, которая согласилась рассказать, почему она выбрала такую профессию, а также поделилась впечатлениями от нее. Оказывается, раньше она зарабатывала на жизнь, трудясь в совершенно иной сфере деятельности. Бирбек была стюардессой одной из авиакомпаний Великобритании. О такой профессии мечтают многие молодые девушки, однако девушка решила выбрать другой путь.

Лора Бирбек рассказала о минусах работы в авиакомпаниях. По ее словам, она уволилась, так как ей надоело болеть. Из-за постоянного переутомления она чувствовала, что у нее не хватает сил. Между тем, уйдя с работы, она решила зарабатывать не совсем обычным способом. Бывшая стюардесса стала порноактрисой. Теперь она раздевается в прямом эфире за деньги. Вебкам-модель признается, что теперь жить ей намного легче, и у нее появилось больше свободного времени.