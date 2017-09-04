Названа стоимость пребывания Кейт Миддлтон в родильном отделении

Согласно официальным данным британских источников, герцогиня Кейт Миддлтон должна родить уже сегодня, 23 апреля. Журналистам также удалось узнать, сколько же стоит пребывание Миддлтон в родильном отделении.

Стало известно, что Кейт Миддлон, будучи на последнем месяце беременности, уже прибыла в Лондон, где в родильном отделении больницы Сент-Мэри родит своего третьего ребенка. Британским корреспондентам удалось узнать, сколько королевская семья должна будет заплатить за пребывание герцогини в королевской больнице.

Сообщается, что условия родовой палаты Кейт Миддлтон будут лучше, чем в пятизвездочной гостинице. Почти 20 000 долларов за сутки стоит нахождение герцогини в родильном отделении, где предоставлены все удобства и квалифицированный персонал.