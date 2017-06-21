Елизавета II смутилась во время поздравительной речи Принца Чарльза по случаю её 92-летия

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнилось 92 года. Местом празднования выбрали Альберт-Холл, где присутствовало очень много людей, сразу заметивших, когда монаршая персона вдруг смутилась. Это произошло во время поздравительной речи её сына Чарльза, как сообщает VistaNews.

Дело в том, что он обратился к ней неформально, назвав просто «мамой». В тот момент Елизавета II резко опустила голову и прикрыла глаза, явно смутившись. Присутствующих её поведение очень впечатлило – монаршую персону поддержали аплодисментами. Это и дальнейшие речи сына вызвали у её Величества улыбку.

Королева Елизавета II – настоящий монарх-долгожитель. Несмотря на 92 года, она вполне сохраняет ясность ума и по-прежнему готова быть лицом британской монархии.