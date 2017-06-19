Американец написал книгу о том, как он умудрился сломать свой пенис

Американец Росс Асдуриан решил поделиться с миром своей историей того, как неудачный половой акт привёл к травме. Мужчина сломал пенис.

В книге «Broken Bananah», которая увидела свет 7 марта, описывается личный опыт мужчины. В 2014 году он случайно встретился со своей подругой из университета. Они провели ночь вместе. Во время полового акта мужчина почувствовал резкую боль, после чего пришлось звонить в службу 911. Во время того как Росса доставляли в больницу, он обдумывал то, как ему объяснить докторам и родственникам всю нелепость ситуации.

Больше всего за мужчину переживала его мама. Её волновало то, сможет ли он после травмы когда-либо иметь детей. Врачи успокоили её, поставили диагноз пострадавшему и вылечили. Асдуриану пришлось заплатить докторам 60 000 долларов США. Спустя некоторое время 32-летний Росс решил написать об этом книгу. Он посвятил её своим детям и внукам. Также автор утверждает, что у многих происходила подобная ситуация или схожая история, но в отличие от других, он решил об этом написать.