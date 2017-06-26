На новых британских банкнотах могут появиться изображения принца Гарри

Популярное издание в Великобритании ChronicleLive провело масштабный опрос среди жителей страны с целью выяснить, каких же известных персон люди больше всего хотят видеть на новых банкнотах. Опрос прошел в пользу принца Гарри.

Стало известно, что в Великобритании в 2020 году выйдет новая банкнота в 20 фунтов стерлингов. По этому поводу местные журналисты решили спросить у жителей страны, кого они хотят видеть на изображении купюры. 22% жителей Великобритании проголосовали за изображение принца Гарри, а ещё 17% людей хотят увидеть на купюре его покойную маму, принцессу Диану.

В первую десятку лидеров опроса вошли английская актриса Хелен Миррен (15%), покойный британский журналист Ян Флеминг (12%) и британский актер театра и кино Иэн Маккеллен (12%). При этом большинство людей стали утверждать, что важно, чтобы персона на банкноте имела положительное влияние на жителей Великобритании.