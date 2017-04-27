В NASA посмертно наградили астронавтов, которые встречались с пришельцами

В NASA посмертно решили наградить двух астронавтов, которые всю жизнь посвятили изучению космического пространства и неоднократно бывали на МКС. Сообщается, что астронавты в открытом космосе также встречались с пришельцами.

В субботу вечером, 21 апреля, в Центре посетителей Космического центра Кеннеди были торжественно награждены два ветерана-космонавта NASA, которые за свою долгую карьеру в космическом агентстве неоднократно сталкивались с неопознанными летающими объектами в космосе. Сообщается, что астронавты Томас Джонс и Скотт Альтман вошли в почетный Зал славы астронавтов США.

Доктор философии Томас Д. Джонс и капитан Скотт Д. Альтман, каждый из которых продемонстрировал выдающиеся успехи в продвижении миссии разведки NASA, стали настоящей гордостью Америки. Именно эти астронавты пополнили общее число астронавтов в данном престижном обществе.