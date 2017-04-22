День Земли: 5 историй о людях, которые деревьями спасли планету

22 апреля планета отмечает День Земли – событие, напомнающее людям о важности сохранения природы и побуждющее их к созданию экологической утопии. Но есть люди, для которых любой день – День Земли.

Известный мальчик Феликс Финкбейнер был шокирован твердолобостью взрослых, которые не стеснялись уничтожать планету каждый день. Выступив перед Генеральной Ассамблеей ОНН, и позднее объединив с ней свою программу, он высадил более 14 миллиардов деревьев, или 150 деревьев на одного человека. Его цель – триллион деревьев.





В Индии Джадхав Пэнг в одиночку пытается спасти свой остров, который исчезает из-за коррозии и изменения климата. Он превратил пустошь в оазис, где живут тигры, слоны и другие животные. В начале прошлого века красивыми США сделал мужчина, привёзя из Японии первые сакуры. Деревья настолько полюбились американцам и властям, что вскоре вся страна была усажена тысячами сакур.





А фотограф из Лондона нацелен на то, чтобы официально закрепить за городом статус парка. Хоть сам он деревья не высаживает, мужчина следит за содержанием растений в надлежащем виде и провоцирует разговоры о высадке ещё тысяч деревьев. Опасной работой, приносящей радость европейцам, занимаются в Грузии. Смельчаки без страховки ежегодно залазят на верхушки пихтовых деревьев, чтобы собрать шишки с семенами, которые вскоре превратятся в рождественские деревья по всей Европе.