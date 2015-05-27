В Британии грабитель голышом в кухонном шкафу пытался скрыться от полицейских

В Британии полиция Южного Уэльса арестовала мужчину, прячущегося голым в кухонном шкафу. Его разыскивали в связи с совершением ряда магазинных краж.

Правоохранители отправились в Нортвуд-Корт в Кардиффе в 9 утра, чтобы задержать мужчину, который подозревался в кражах из нескольких магазинов. 32-летний злоумышленник пытался скрыться, будучи позже обнаруженным голым внутри одного из кухонных шкафов.

В настоящее время индивидуум задержан, как сообщает издание «Версия.Инфо». По словам правоохранителей, это было «очень занятное утро». Ранее полицейские Южного Уэльса с такими нарушителями ни разу не сталкивались. Когда будет судебное разбирательство по делу задержанного, пока не известно.