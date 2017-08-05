Бывший губернатор штата Миссури обвинён во взломе и фальсификации компьютерных данных

Эрик Грейтанс, бывший губернатор штата Миссури, обвинён в фальсификации компьютерных данных. Ради своих политических целей он собрал электронные адреса доноров для ветеранов вьетнамской войны.

Политика уже обвиняли во вторжении в частную собственность. Спустя месяц тот же самый прокурор возбудил против Грейтанса новое уголовное дело. Обвинение настаивает на том, что бывший губернатор использовал свою собственную организацию для достижения личных политических целей.

Недавно Грейтансу пришлось покинуть пост губернатора штата Миссури в связи со скандалом с супружеской изменой. Он заявил, что новое дело сфабриковано прокурором, который имеет с ним личные счёты. Политик собирается доказать свою невиновность в суде. Защита настаивает на том, что обвинение абсурдно и не несёт в себе никакого смысла. Адвокат заявляет, что это было бы странно, если бы Грейтанс попытался взломать компьютеры собственной организации, чтобы добыть электронные адреса доноров. При том, что их никто не удалял и не скрывал.