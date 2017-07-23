Девушка потратила $40000, чтобы получить внешность Барби

34-летняя Кэти Роуз потратила около 40 тысяч долларов на изменение груди и губ. Деньги на пластические операции она получила от своих богатых «спонсоров».

Идея изменения своего тела появилась у девушки после того, как она перенесла рак в 2016 году. После этого у Роуз началась депрессия. Бороться с ней она решила, осуществляя свои мечты. Кэти отмечает, что ей всё равно, что считает общественность относительно её действий. Она дважды изменяла размер своей груди, а также накачала губы ботоксом. Всё это обошлось ей примерно в 40 тысяч долларов, которые она получила от богатых поклонников.

Роуз поблагодарила тех, кто спонсирует её путешествия и хирургические операции. Она рада, что большинство положительно реагируют на изменения её тела. По словам Кэти, она обращает внимание только на позитивные стороны жизни, так как в её жизни нет места для негатива. Всех тех, кто высказывается в её сторону с оскорблениями и замечаниями, Роуз просто блокирует. Сама девушка отмечает, что пластическая хирургия повлияла не только на её тело, но и на восприятие мира в целом.