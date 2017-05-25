У сирийских боевиков обнаружили противотанковые комплексы американского производства

В интернете стала распространяться новость о том, что российские военные нашли в сирийском городе Дума химическую лабораторию с реагентами. Также говорится, что на базе боевиков было обнаружено противотанковые ракетные комплексы американского производства.

В сети опубликовали запись, в которой демонстрируется ещё одна находка военных. На видео показали комплексы TOW, которые используют для уничтожения военной техники. Оружие находилось в идеальном состоянии, поскольку было упаковано. Также было заявлено, что группировка боевиков подверглась блокаде, но она всё равно находила способ достать новое оружие.

Также в городе Дума была обнаружена химическая лаборатория с реагентами, которые могли использовать в совершённой недавно химической атаке. Согласно заявлению представителей США, данная находка могла быть специально организована сирийскими властями, а не группировкой боевиков. В тоже время российские войска скрывают таким способом преступные деяния. Стоит отметить, что обнаруженные у боевиков ракетные комплексы находятся на вооружении у армии США, что может намекать о её поддержке повстанцев.