В США над оживленной автомагистралью появились множество НЛО

Американские водители из Мичигана в небе над оживленной автомагистралью обнаружили множество ярких огней. По словам очевидцев, они столкнулись с целой армией НЛО.

Сообщается, что на территории Мичигана в небе неожиданно появились яркие огни. Очевидцы утверждали, что множество неопознанных летающих объектов внезапно появились в воздухе и двигались в хаотичном порядке, однако в одном направлении. Кадры удивительных НЛО появились в Facebook, где загадочные снимки собрали 70 000 просмотров менее чем за 24 часа.

Пользователи Сети стали утверждать, что в небе на самом деле могли быть управляемые дроны. При этом нашлись и те юзеры, которые предположили, что в США может начаться война.