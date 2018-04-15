В Кирове мастер на все руки представил невероятный «яхтобус»

Сегодня, 11:31 \\ В мире

Местный умелец в Кирове купил старый школьный автобус за небольшую цену. Теперь жители восхищаются его изобретением, которое они назвали «яхтобус».

Сборщик автохлама в Кирове купил старый нерабочий школьный автобус всего за 23 тысячи рублей. После упорной работы местный умелец представил свой уникальный транспорт «яхтобус».

Корпус старого школьного автобуса превратился в просторную каюту яхты. Внутри мастер сохранил водительское и переднее сиденье. Остальные сиденья расположены по бокам каюты, для того, чтобы увеличить пространство на необычном «яхтобусе». Также житель поставил в каюте диван.

Снаружи на корме владелец установил стол и лавочки, а для того, чтобы не пекло солнце натянул сверху тент.

Сегодня создатель уникального транспорта «яхтобус» проводит экскурсии для школьников по местной речке Вятка.

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