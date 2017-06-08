Британцы стали жить под больницей, чтобы первыми увидеть ребенка Кейт Миддлтон

Британские поклонники королевской семьи устроили настоящий палаточный городок, чтобы первыми увидеть новорожденного королевского ребенка. Сообщается, что сама Кейт Миддлтон может родить уже в ближайшее время.

В честь рождения третьего королевского ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма британцы выстроились в ряд возле больницы Св. Марии в Лондоне, где будет рожать герцогиня. Стоит отметить, что именно в стенах данной больницы Кейт Миддлтон рожала и принца Джорджа с принцессой Шарлоттой.

Сообщается, что поклонники расположились лагерем вдоль стены больницы ещё в понедельник, 9 апреля. Теперь палаточный городок значительно увеличился, так как люди первыми хотят увидеть новорождённого малыша и узнать его пол.