Самая жуткая уродливая в Великобритании стала моделью

Самая уродливая собака в Великобритании получила контракт с модельным агентством Model Direct.

Этого пса зовут Чейз. Сейчас все его знают как собаку, которая заняла 3 место на конкурсе «Самая уродливая собака в мире» в 2017 году. Однако в Великобритании он официально занимает первое место в этом рейтинге.

Речь идёт о конкурсе, который проводят ещё с 1961 года. Его специально придумали для питомцев, которые ни за что бы не победили на обычной выставке, но тоже заслужили любовь и заботу. В этом году 3-летний неаполитанский мастифф по имени Марта из Калифорнии заняла первое место и в честь победы ей дали $1500, а так же ей и ее хозяйке оплатили поездку в Нью-Йорк, где они встретились с прессой.

На данный момент Чейзу, который занял третье место в мире и первое место в Великобритании по своей уродливости, уже 15 лет, у него нет зубов, он страдает облысением и катарактой, но как раз своей уродливостью он и привлёк к себе повышенное внимание. Популярное модельное агентство Model Direct подписало контракт с владельцем этой собаки породы китайская хохлатая.

Это модное агентство так же сотрудничает с такими брендами как M&S, Disney, MAC и Pets at Home, которые известны не только в Великобритании, но и во всем мире.

Шторм Шайлер, которая является хозяйкой Чейза, надеется увидеть его имя в новом свете.