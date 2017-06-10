Китайский интернет подвергнется массовым зачисткам контента

Китайская социальная сеть Weibo начала массовую зачистку контента. Связанно это с новыми правилами кибербезопастности, принятыми в Китае.

Под запретом окажется большое количество различного контента. Из-за новых правил удалению будут подлежать любые материалы, несущие в себе порнографический характер, либо отображающие сцены насилия и проявления гомосексуализма. Это коснётся и многих игр, которые не соответствуют новым рамкам. Изменение правил вызвало возмущение среди многих пользователей интернета в Китае. Началось массовое размещение сообщений с хэштегом «Я гей», который был использован около 170 тысяч раз. В конечном итоге администрация социальной сети их заблокировала.

Однако возмущения пользователей не смогли изменить решения о массовой чистке контента. Новый законопроект о кибербезопастности даёт властям возможность осуществлять давление на множество предприятий, материалы которых ранее их не устраивали.