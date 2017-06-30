В США мама оставила 5-летнего ребёнка без присмотра, после чего он с ножом бегал за соседями

В городе Колледж-Стэйшн, штат Техас, 5-летний мальчик гонялся за соседями с ножом, чем сильно их напугал. На данный момент полиция начала дело в отношении его матери.

Около 18:00 в отделение полиции города Колледж-Стэйшн поступил звонок о том, что по улице бегает ребенок и пугает людей ножом. Свидетель рассказал, что мальчик просто вышел из дому и начал кидаться на прохожих. Он рассказал, что ему удалось отобрать нож у ребёнка, после чего тот отправился домой.

Представителям власти удалось узнать, что ребенок оставался без присмотра матери около 45 минут, из-за чего ему стало скучно. После опроса свидетелей полиция предприняла попытки найти родителей мальчика. Матерью ребенка оказалась 24-летняя Ирен Мартинес, которой были выдвинуты обвинения в уклонении от выполнения родительских прав, а также угрозе здоровью ребёнка.

Пользователи Сети решили высказаться в защиту родителей мальчика. Они считают, что подобное могло произойти, оставайся ребенок без присмотра и меньше времени.