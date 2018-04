В США кофейни Starbucks обвиняют в расизме

В американском штате Филадельфия неприятный инцидент с двумя чернокожими посетителями вызвал общественный резонанс. Теперь кофейни имеют репутацию расистских.





Случай произошёл в четверг, 12 апреля, в одной из кофеен сети Starbucks. Двое чёрнокожих мужчин зашли в помещение и заняли своё место. Они не стали ничего заказывать, поскольку ожидали своего знакомого. Как выяснилось позднее, с этим знакомым они должны были обсудить бизнес предложение. Очевидцы происшествия сообщают, что один из чёрнокожих посетителей попросил воспользоваться уборной, на что получил отказ от продавца.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci