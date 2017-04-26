В США кофейни Starbucks обвиняют в расизме

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В американском штате Филадельфия неприятный инцидент с двумя чернокожими посетителями вызвал общественный резонанс. Теперь кофейни имеют репутацию расистских.

 Случай произошёл в четверг, 12 апреля, в одной из кофеен сети Starbucks. Двое чёрнокожих мужчин зашли в помещение и заняли своё место. Они не стали ничего заказывать, поскольку ожидали своего знакомого. Как выяснилось позднее, с этим знакомым они должны были обсудить бизнес предложение. Очевидцы происшествия сообщают, что один из чёрнокожих посетителей попросил воспользоваться уборной, на что получил отказ от продавца.

Позднее менеджер этого заведения вызвал полицию, чтобы арестовать подозрительных мужчин. Копы прибыли на место и вывели посетителей из заведения в наручниках, продержав их в участке до утра. Прокуратура не нашла в ситуации состава преступления и не станет инициировать судебное разбирательство. Президент Starbucks Кевин Джонсон публично попросил прощение у пострадавших и пообещал пересмотреть политику заведения. Позднее другое официальное лицо Starbucks заявило, что решения в спорных ситуациях останутся за менеджерами кофеен.

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Автор - Елизавета Трюфель
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