Индийские фермеры с помощью теплиц борются с глобальным потеплением

Фермеры Индии сталкиваются с проблемами по выращиванию урожая из-за повышения средней температуры на планете. На помощь землевладельцам пришла некоммерческая организация Хейти, которая пытается упростить кредиты на теплицы.

В 2015 и 2016 годах Индия столкнулась с большой нехваткой воды для урожая. Эта проблема не решалась и выпадением большого количества осадков. Дожди повреждали растения, которые перенесли засуху, а также разрушали почву и приводили к ряду других проблем. Из-за проблем с урожаем около 3000 фермеров совершили самоубийство за последние три года.

Выходом из подобной ситуации стала индийская некоммерческая организация Хейти. Она предлагает покупку теплиц в кредит на выгодных для фермера условиях. Многие из тех, кто уже принял помощь организации, отмечают, что это пошло на пользу растениям. Фермеры отмечают, что увеличилась скорость роста урожая, а также общее качество продукции.

Хейти ведет переговоры с банками от лица землевладельцев, пытаясь упростить условия кредитования. На данный момент компания начала сотрудничество с одним из крупнейших банков Индии. Это позволит фермерам брать кредит и выплачивать его в удобное время, когда будет происходить реализация продукта.