Журналист "Би-би-си" расплакался, увидев секс-куклу в виде ребенка

Журналист телеканала "Би-би-си", который занимался съемкой фильма о создании секс-игрушек, расплакался после того, как ему показали куклу для интимных утех в виде ребенка. Он рассказал, что вид голого ребенка оказался для него ужасающим.

Журналист Джеймс Янг занимается съемкой документального об индустрии секс-кукол под названием Sex Robots and Us. В связи с этим он посетил одну из крупнейших японских фабрик по производству подобных игрушек и был поражен тем, насколько куклы реалистичны. Больше всего его шокировала секс-кукла, которая была стилизована под ребенка.

По словам Янга, голый ребенок произвел на него ужасающее впечатление, однако, как оказалось, в Японии этим никого не удивить. Как рассказал один из сотрудников завода, при производстве секс-кукол возрастные рамки ограничиваются лишь фантазией покупателя. Он честно ответил, что многие клиенты готовы платить большие деньги за секс-куклу в виде маленького ребенка.

Янг не смог спокойно смотреть на данный экземпляр, ему стало не по себе и он начал плакать. Журналист захотел побыстрее покинуть завод и никогда не вспоминать о том, что видел.

Стоит отметить, что в Японии на самом деле не существует каких-то определенных законов относительно возрастных рамок в отношении секс-кукол. В стране действительно производят секс-кукол детей, однако за пределами Японии их не продают.