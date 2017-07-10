После 30 лет брака мужчина признался жене, что он гомосексуалист

Мужчина признался, что избегал секса с женой из-за того, что он гей. Супружеская пара состояла в браке на протяжении 30 лет.

Неизвестная женщина рассказала журналистам свою историю брака. По её словам, муж избегал с ней интимной близости при каждом удобном случае. Она отметила, что подобная тенденция наблюдалась с самого начала брака. Через четыре года после свадьбы интимная связь супругов полностью исчезла. Женщина предлагала мужу записаться на прием к сексологу, но он отвечал, что его всё устраивает. После длительных попыток она сдалась и смирилась с данным фактом. Однако женщина отметила, что на протяжении всех отношений он был нежен и внимателен по отношению к ней.

После признания своего супруга она смогла вернуться к нормальной половой жизни. По словам женщины, она боялась, что длительное воздержание скажется на уровне получаемого ей удовольствия. Она отметила, что в 62 года ей намного легче находить себе сексуальных партнеров, чем раньше. Теперь женщина планирует насладиться жизнь, и пока не готова для новых серьезных отношений.