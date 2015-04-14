В США люди получают пасхальные яйца с нацистской пропагандой

Полиция американского города Мизула получает сообщения о пасхальных яйцах, содержащих в себе нацистскую пропаганду. Жители находят подобные послания в своих почтовых ящиках.

Полиции известно о нескольких случаях, информация о которых поступает из различных частей города. Они рассказали, что яйца содержат в себе пластиковые монеты, маленьких игрушечных кроликов, а также сообщения нацистского содержания. В одном из них говорилось: «Белая революция не начинается за тысячу миль. Она начинается с Вас». В другом был антисемитский флаер с изображением Харви Вайнштейна, американского кинодеятеля из еврейской семьи.

В листовках содержится информация о «Атомваффен» - неонацистской группировке. Известно, что она связана как минимум с 5 убийствами в Соединённых Штатах. Название группировки переводится с немецкого языка как «атомное оружие». Она открыто пропагандирует расистские и антисемитские взгляды.

Джоэл Фарнсворт один из тех, кто нашел подобное яйцо в своем почтовом ящике у себя на работе. По его словам, первое, что он решил сделать, как увидел подобное, это выкинуть находку. Он отметил, что в соседних зданиях нашли подобные яйца.