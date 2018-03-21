В деле Скрипаля появился "подозрительный русский"

Британские следователи рассматривают еще одну версию покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Теперь в деле появился "подозрительный русский", который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и Юлия Скрипаль.

Британские следователи не оставляют попыток найти виновников в покушения на Скрипалей, не исключая того варианта, что в произошедшем виновата Россия. Так, теперь внимание следователей привлек "подозрительный русский", который прилетел в Великобританию в тот же день и на том же рейсе, что и дочь Скрипаля, а спустя несколько часов покинул страну. Следователи отмечают, что гражданин России пока нея вляется подозреваемый, однако представляет интерес для следствия. Они рассказали о том, что мужчина покинул страну спустя 5 часов пребывания в Великобритании, что теперь дает возможность заинтересоваться целями его визита.

Как известно, следователи не исключают того варианта, что отравившие Скрипалей могли покинуть страну практически сразу после прилета в Соединенное Королевство.

Отметим, что британские следователи выдвигают весьма необычные версии по поводу покушения на Скрипалей, которых месяц назад отравили. Так, они предполагали, что яд находился на лавочке, в ресторане, на ручке двери дома пострадавших и даже в гречневой крупе, привезенной из России.