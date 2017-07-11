Стало известно о последнем подарке Стивена Хокинга миру

Стало известно, что великий ученый Стивен Хокинг завещал после своей смерти совершить последний подарок миру. Профессор попросил свою семью выделить определенную сумму на благотворительный пасхальный обед за упокой его души.

Последний акт доброты профессора Стивена Хокинга был совершен его родственниками, которые в воскресенье устроили благотворительный пасхальный обед для бездомных, что посещают методистскую церковь Джона Уэсли. Сообщается, что люди также получили записки, в которых говорилось, что обед был «подарком от Стивена».

Стоит отметить, что благотворительность занимала важную роль в жизни физика. При жизни Стивен Хокинг помогал не только бездомным, но и жертвовал большие деньги на развитие Университета в Кембридже, а также помогал молодым ученым.