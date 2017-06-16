Дресс-код – голый: В Великобритании хотят открыть первые бары для нудистов

Любителям выпить вечером бутылку пива в «чём мать родила» предлагают не делать это в одиночку, а присоединиться к единомышленникам. Инициатором идеи стал английский бар Streakers.





Менеджмент заведения уверен, что барная культура, которую многие ассоциируют именно с Великобританией, медленно умирает. И поскольку многие не хотят делиться проблемами с барменом и предпочитают затариваться алкоголем в более дешёвом супермаркете, привлекать клиентов предлагают «дресс-кодом». Для этого обещают создать все условия: самоочищающиеся стулья, туалеты унисекс, голый персонал, затемнённые стёкла бара и даже летняя терраса.



Для «особых» случаев предусмотрена специальная комната для уединения и скидки на алкоголь с «сексуальными» названиями. Единственной сдерживающей силой остаётся правительство Великобритании. Хотя в Европейском союзе – точнее, в Мадриде, Париже и Берлине – за идею могли бы очень крепко ухватиться. Если бы потенциальные посетители не узнали, что это была первоапрельская шутка.