В США мужчину арестовали за попытку секса с офицером под прикрытием

В Солт-Лейк-Сити в США арестовали массажиста, обвиняя его в отсутствии лицензии на это занятие и сексуальном принуждении. Мужчина просил у женщины, которая была офицером под прикрытием, разрешения потрогать её в интимных местах, чтобы убедиться, что она «не коп».

Сотрудник полиции пришла на массаж в центр Evergreen Massage, заплатив за эту услугу. Офицер была под прикрытием, однако местный специалист заподозрил её. Тогда он раздел женщину и попросил разрешения дотронуться к её интимным местам, чтобы поверить в непричастность к полиции, как сообщает «Версия.Инфо».

Офицер под прикрытием согласилась на это, но потребовала 100 долларов. 29 марта массажиста арестовали, обнаружив, что у него отсутствует лицензия на своё занятие. 43-летнему мужчине инкриминировали незаконную практику массажа, а также сексуальное принуждение.