В США пастор на протяжении 19 лет насиловал детей в церкви

В США в городе Нэшвилл, служители баптистской церкви разоблачили грешные деяния одного из своих пасторов. Оказалось, что он на протяжении 19 лет растлевал детей прихожан.

Полиция задержала обвиняемого. Как сообщили церковнослужители, мужчина на протяжении 19 лет был пастором, но решил оставить службу 24 сентября, чтобы проводить больше времени со своей семьей. После его ухода дети прихожан признались своим родителям в том, какие ужасные вещи заставлял их делать пастор.

Когда эта информация дошла до церкви, служители обратились в правоохранительные органы, взяв с собой ноутбук и телефон предполагаемого растлителя. При изучении данных с гаджетов было обнаружено, что священнослужитель имел нездоровые увлечения. Полиция предъявила ему обвинение в изнасиловании несовершеннолетних. В ходе расследования выяснилось, что в период с 1999 по 2017 года как минимум 8 детей, большинство из которых мальчики, стали его жертвами. Прихожане рассказали, что пастор сам активно выступал за права сексуальных меньшинств. Следствие ещё продолжается, однако уже известно, что священнослужителя ожидает тюремное заключение.