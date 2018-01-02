В Харькове после подорожания метро люди стали раздеваться и обливаться кефиром

В украинском Харькове набирает популярность флешмоб, в рамках которого люди разных возрастов раздеваются до нижнего белья и затем обливают себя кефиром. Это происходит после поднятия цен на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Странный флешмоб стал набирать популярность с началом весны в Харькове. Особенно в городе о нём начали говорить, когда 29 марта подняли стоимость проезда в метро, троллейбусах и трамваях. Харьковчане были возмущены ценой и начали обливаться кефиром. Участники флешмоба снимают с себя верхнюю одежду, берут пакет с молоком, кефиром или йогуртом и затем просто выливают смесь себе на тело.

На одном из видео можно заметить, что девушка всё это делала в супермаркете, а потом выбежала на улицу и начала прыгать в снег. Харьковчане называют это неадекватным поступком, но подобное уже становилось популярным на территории США, а в России флешмоб не стал известным.