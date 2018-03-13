Друг Скрипаля заговорил о милосердии и предложил умертвить шпиона и его дочь

Друг экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявил о том, что мужчину и его дочь, отравленных нервно-паралитическим веществом и пребывающих в коме, следует умертвить. По его словам, это было бы куда милосерднее.

Как рассказал Росс Кэссиди, который представился другом Скрипаля, с экс-сотрудником ГРУ он познакомился в 2010 году и продолжал дружить вплоть до того, пока его не отравили. Кэссиди отметил, что знает всю семью Скрипалей. Он рассказал, что несколько раз пытался попасть в палату к Скрипалю и его дочери, однако врачи отказываются его пускать.

Все же, по словам мужчины, медики подготовили друзей и близких Скрипалей к тому, что когда они выйдут из комы у них могут возникнуть серьезные психические расстройства. Кэссиди отметил, что пострадавшие не хотели бы подобного эффекта и потому самым милосердным решением будет их умертвить.

Напомним, что ранее племянница британского шпиона заявляла о том, что у Скрипалей довольно мало шансов на выживание. Если они все же выйдут из комы, у них могут наблюдаться серьезные проблемы со здоровьем и психикой.