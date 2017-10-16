В США дают вознаграждение в размере 2500 долларов за помощь в поиске обидчиков кота

В США объявили вознаграждение в размере 2500 долларов за информацию, которая поможет найти обидчиков кота. Живодёры травмировали кота, отрезав уши, и оставили умирать.

В первые дни марта в городе Вестланд был обнаружен травмированный кот. Два подростка, которые нашли животное рассказывают, что у того были отрезаны уши, травмирован хвост, а сам кот был обмотан клейкой лентой. Животное доставили в Мичиганское гуманное сообщество, где ему оказали первую помощь. Специалисты подтвердили, что кот пострадал от рук человека.



Сегодня Стенли, как назвали его работники организации, оправился и ищет своего хозяина. Сообщество не только ищет новых хозяев для кота, но и разместило объявление об выплате вознаграждения в размере 2500 долларов тому, кто поможет найти виновников.