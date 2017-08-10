В Ирландии официально разрешили открыть нудистский пляж

Несмотря на то, что ранее в Ирландии было запрещено ходить раздетым на публике, в этом году в стране откроется первый нудистский пляж.

В 2017 году правительство Ирландии внесло изменения в закон, который регулирует публичную наготу. Новые поправки предусматривают возможность открытия официального нудистского пляжа. Для туристов и впечатлительных граждан будут устанавливаться специальные предупреждающие знаки. Такой пляж уже планируют открыть на утёсе Ястреба, который находится на острове Далки.



Стоит заметить, что новый закон запрещает публично раздеваться с целью запугивания или же оскорбления. Также на публике нельзя вступать в половую связь, что будет караться законом.