В США состоялся суд над мужчиной, который голым с ножом бегал по магистрали

12 декабря 2017 года в Вашингтоне участники дорожного движения были шокированы поведением голого мужчины. Хосе Гонсалез Флорез мешал проезду машин и угрожал водителям ножом. Во вторник, 27 марта 2018 года, прошло слушанье по его делу.

Хосе Гонсалес Флорес был обвинен в нарушении правил дорожного движения, нападении и непристойном поведении. Однако мужчина был признан виновным не по всем пунктам и получил три года условно. Остальные обвинения с него сняты, и ответственности за них Хосе Гонсалес не понесет.

Очевидцы происшествия рассказали о том, голый мужчина стал причиной столкновения на дороге, после чего стал кидаться на проезжающие мимо машины. Он прыгнул на грузовик, в который воткнул нож, после чего пытался выбить стекло. Хосе Гонсалес ударил в стекло, которое разбилось и поранило сидящую в машине собаку.

После всего этого он спрыгнул с машины и убежал с дороги в направлении леса. Полиции удалось обнаружить его в одной из канав аэропорта Даллеса. Флорес был госпитализирован, больше не причинив никому вреда.