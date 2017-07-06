Японские астрономы: любой желающий может отправить свое послание на Меркурий

Благодаря совместно разрабатываемому проекту Японского агентства аэрокосмического исследования (JAXA) и Европейского космического агентства любой желающий получит возможность отправить послание или сообщение на Меркурий. Также можно будет предложить имя для одного из аппаратов.

В октябре 2018 года Европейское космическое агентство и JAXA производят запуск в космос автоматической системы по исследованию Меркурия под названием BepiColombo. Два аппарата будут выведены на орбиту планеты, одному из которых (Magnetospheric Orbiter) предлагается дать название любому желающему. Подобная идея возникла в связи с масштабностью и значительностью космического проекта. Высадка ММО на Меркурий планируется в 2025 году. Также аппарат доставит на планету сообщение победителя конкурса.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету и соблюдать правила. Основные условия заключаются в том, что наименование для аппарата не должно быть оскорбительным или уже быть использованным, оно должно быть броским, запоминающимся и отображать суть миссии.

Прием заявок осуществляется до 9 часов утра по японскому времени и продлится до 9 апреля 2018 года. На сайте проекта в апреле или мае будет объявлен победитель. Счастливчику будет вручен сертификат и сувенир, однако его лишат авторских прав на название.