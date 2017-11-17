Пентагон будет отпугивать врагов "рукотворным НЛО"

Пентагон нашел новый способ распугать всех противников, в этом будут помогать "рукотворные НЛО". Недавно Минобороны США официально представило новую разработку, которая является шарами из плазмы, издающими противный громкий скрежет.

Как рассказали в Пентагоне, новая разработка вполне способна доказать свою эффективность. Сперва "рукотворное НЛО" испытают во время различных митингов и акций протеста, которые часто происходят в США, в ведомстве уверены, что противный скрежет плазменных шаров с легкостью напугает собравшуюся толпу людей. После этого эксперты намерены перейти к более масштабным тестам, однако к каким именно пока не сообщается.

Стоит отметить, что в общей сложности на разработку Пентагон потратил около 250 миллионов долларов. В Минобороны уверяют, что шары смогут окупить себя и покажут свою полезность уже с первых минут тестирований.