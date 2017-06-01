В Южной Корее парень специально поправился на 30 кг, чтобы не служить в армии

Житель Южной Корее специально потолстел для того, чтобы избежать службы в армии. Теперь за это его ожидает более жестокое наказание.

Как стало известно, 21-летний мужчина специально планировал набрать вес для того, чтобы его не взяли в армию. Всего лишь за полгода молодому человеку призывного возраста удалось набрать целых 30 килограммов. Заканчивая школу, кореец весил около 87 килограммов, однако спустя полгода эта цифра составляла уже более 113 килограммов.

Как и ожидал хитрый мужчина, для службы в армии он оказался непригоден, однако его отправили на государственную службу, где нет физнагрузок. В скором времени сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что гражданин Южной Кореи набрал вес специально и наказание не заставило себя ждать.

Согласно закону, никто не имеет права намеренно ухудшать свое состояние здоровье для того, чтобы избежать службы в армии, это может грозит тюремным заключение на срок до 5 лет. Жителя Южной Кореи отправили под суд, однако там проявили милосердие и приговорили его к условному сроку, однако на сколько лет не сообщается.